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Санкційний план дій групи Макфола-Єрмака вже виконано на 45%

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П'ятниця 10 червня 2022 11:00
Санкційний план дій групи Макфола-Єрмака вже виконано на 45% Фото: Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Санкційний план дій експертної групи Макфола-Єрмака вже виконано на 45%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Єрмак нагада, що ЄС нещодавно схвалив шостий пакет санкцій.

"Заборонений імпорт офшорної нафти з Росії. До кінця року споживання енергоресурсу агресора має скоротитися на 90%. "Сбєрбанк", ще два російських і білоруський банк були відключені від SWIFT. ЄС та Велика Британія заборонили страхування суден, які перевозять нафту. Введені індивідуальні санкції, які торкнулися оточення путіна, включно з Аліною Кабаєвою. Також союзниками були введені обмеження щодо яхт та літаків путіна, заборонего багато високєтехнологічних товарів та обладнання для виробництва", - написав Єрмак.

За його словами, усі ці кроки пропонувались Планом групи Макфола-Єрмака і мають статус виконаних, що доводить прогрес до 45%.

"Не зупиняємось на досягнутому - попереду багато роботи", - додав він.

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Андрій Єрмак Санкції проти Росії
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