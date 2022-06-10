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Санкционный план действий группы Макфола-Ермака уже выполнен на 45%

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Пятница 10 июня 2022 11:00
Санкционный план действий группы Макфола-Ермака уже выполнен на 45% Фото: Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Санкционный план действий экспертной группы Макфола-Ермака уже выполнен на 45%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Ермак напомнил, что ЕС недавно одобрил шестой пакет санкций.

"Запрещен импорт оффшорной нефти из России. К концу года потребление энергоресурса агрессора должно сократиться на 90%. "Сбербанк", еще два российских и белорусский банк были отключены от SWIFT. ЕС и Великобритания запретили страхование судов, перевозящих нефть. Введены индивидуальные санкции, которые коснулись окружения путина, включая Алиной Кабаевой. Также союзниками были введены ограничения в отношении яхт и самолетов Путина, запрещающих многие высокетехнологичные товары и оборудование для производства", - написал Ермак.

По его словам, все эти шаги предлагались Планом группы Макфола-Ермака и имеют статус выполненных, что доводит прогресс до 45%.

"Не останавливаемся на достигнутом - впереди много работы", - добавил он.

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Андрей Ермак Санкции против России
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