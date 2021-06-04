У санкційних списках США фігурують 134 українці. Україна їх перевірить

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що під американськими санкціями вже опинилися 134 громадян України. Президент України Володимир Зеленський доручив перевірити інформацію про кожного українця, який фігурує у санкційних списках США .

Про це йшлося на брифінгу в Офісі президента України.

"Всього на сьогодні під санкціями США знаходяться 134 громадянина України. Ми дали доручення СБУ, Кабміну, Службі зовнішньої розвідки по кожному громадянину перевірити всю відповідну інформацію, на підставі чого проти них були застосовані санкції від США, для прийняття відповідних рішень в разі необхідності на засіданнях РНБО ", - сказав він.

Як розповів Данілов, 130 українців опинилися під санкціями, які запровадило Міністерство фінансів США. Ще четверо українських громадян фігурують у санкційних списках американського Держдепу.

Нагадаємо, в середині травня Данілов говорив, що за наявними даними, під санкціями США перебувають понад 60 українців. Він додав, що Україна звернулася до влади США з проханням надати інформацію про підсанкційних українців.

Додамо, минулого року США ввели санкції проти нардепа Андрія Деркача за втручання в американські вибори.

А на початку 2021 року під американські санкції потрапив нардеп Олександр Дубінський. Вашингтон звинуватив українського нардепа у втручанні у вибори президента США.