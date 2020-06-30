Санкції змушують Росію сідати за стіл переговорів, - посол Британії

Санкційна політика змушує офіційну Москву сідати за стіл переговорів. Санкції та міжнародне єдність тримають російську владу в переговорному процесі.

Про це заявила посол Великобританії Мелінда Сіммонс в інтерв'ю РБК-Україна.

Сіммонс вважає, що міжнародні санкції змушують Росію комунікувати на тему завершення війни на Донбасі.

"Так, я думаю, що санкції - одна з головних речей, яка змушує Росію сідати за стіл переговорів. Звичайно, це ще й відчуття міжнародної єдності", - зазначила дипломат.

За її словами, навіть після Brexit Британія буде зацікавлена, щоб антиросійські санкції ЄС тривали. Сіммонс також анонсувала можливість введення так званих двосторонніх санкцій.

"Ми плануємо розробити і двосторонній санкційний режим. Це питання поки що на ранній стадії. Я бачу абсолютно реальним, щоб всі питання по Криму і щодо порушення прав людини на Донбасі стали критеріями впровадження цих двосторонніх санкцій", - заявила Сіммонс.

Посол Британії також допустила, що санкції можуть бути жорсткішими, проте їх ефективність буде залежати від міжнародних зусиль.

Нагадаємо, напередодні Рада Європи опублікувала рішення про продовження економічних санкцій проти РФ за військову агресію в Україні.

Ще раніше Євросоюз продовжив на рік санкції проти Росії за окупацію українського Криму.