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Санкції заковують Путіна в лещата, які поступово затягуються, - Боррель

Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Санкції Європейського союзу проти Росії вже сильно б'ють по керівнику Кремля Володимиру Путіну і його спільниках. Вплив санкційних заходів на російську економіку з часом буде посилюватися.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейської Ради.

"Ймовірно, в найближчому майбутньому Путін не змінить свої стратегічні розрахунки: його дії не керуються в першу чергу економічною логікою. Однак, змушуючи його вибирати: або масло, або гармати, санкції заганяють його в лещата, які поступово затягуються", - заявив він.

Нагадаємо, раніше російський президент Володимир Путін заявив, що нібито через західні санкції змушений прискорити об'єднання з Білоруссю.

Раніше Великобританія, США, Канада і Японія оголосили про заборону на поставки російського золота, щоб посилити тиск на" військову машину " президента РФ Володимира Путіна.

За оцінками експертів, в результаті заборони на імпорт золота економіка Росії буде втрачати щорічно близько 19 млрд доларів.

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