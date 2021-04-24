У Байдена вважають, що санкції США привели до зниження напруженості між Україною та РФ

За його словами, результати санкцій досить близькі до того, чого сподівалися домогтися в США від Росії.

"Наш намір полягав у тому, щоб діяти пропорційно і бути націленими в нашому підході, а також показати, що у нас є можливість понести набагато більші витрати, якщо Росія продовжить або посилить свою поведінку", - сказав Сінгх.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена ввела широкі санкції щодо Росії, щоб покарати Москву за знущання над Україною, а також втручання в минулорічні вибори в США, кібер-зломи та інші передбачувані дії. До того, як вводити санкції, Байден повідомив про свої наміри телефоном Володимира Путіна.