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У Байдена вважають, що санкції США привели до зниження напруженості між Україною та РФ

Автор: Наталья Скороход

В Адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що санкції проти Росії працюють і близькі до мети. Вони призвели до зниження напруженості між країнами і до того, що Росія відводить війська від українських кордонів.

Про це заявив провідний міжнародний представник Білого дому. економічний помічник Даліп Сінгх, повідомляє Reuters.

За його словами, результати санкцій досить близькі до того, чого сподівалися домогтися в США від Росії.

"Наш намір полягав у тому, щоб діяти пропорційно і бути націленими в нашому підході, а також показати, що у нас є можливість понести набагато більші витрати, якщо Росія продовжить або посилить свою поведінку", - сказав Сінгх.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена ввела широкі санкції щодо Росії, щоб покарати Москву за знущання над Україною, а також втручання в минулорічні вибори в США, кібер-зломи та інші передбачувані дії. До того, як вводити санкції, Байден повідомив про свої наміри телефоном Володимира Путіна.

Нагадаємо, в Міноборони Росії заявили, що прийняли рішення про відведення військ від кордонів з Україною. Там це пояснили тим, що навчання на кордоні закінчилися.

Раніше повідомлялося, що російські кораблі повертаються на базу в Севастополь. Про це пишуть російські ЗМІ.

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