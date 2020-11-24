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Під санкції США потрапили три російські компанії

Автор: Инна Собора

Сполучені Штати ввели санкції відносно трьох російських компаній. Заходи були введені у зв'язку з порушенням закону про нерозповсюдження зброї масового ураження відносно Ірану, Сирії й КНДР.

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Про це пише "Голос Америки".

Згідно з текстом повідомлення Федерального реєстру, під санкції потрапили компанії "Авиазапчасть", "Елекон" і Nilco Group.

Обмеження набули чинності 6 листопада і будуть діяти два роки. Їх можуть продовжити або достроково припинити за рішенням держсекретаря США.

У санкційний список також потрапили дві китайські компанії.

Раніше Сполучені Штати оголосили про введення санкцій проти російської компанії у зв'язку з незаконним використанням робочої сили з КНДР на російських об'єктах.

РБК-Україна писало, що США ввели санкції проти російського Центрального науково-дослідного інституту хімії і механіки.

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