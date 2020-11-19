США ввели санкції проти Росії через експлуатацію робітників з КНДР

Фото: Міністерство фінансів США (flickr.com/photos/viewphotoshere)

Сполучені Штати оголосив про введення санкцій проти російської компанії, а також північнокорейської компанії, яка працює в Росії. Таке рішення було прийнято у зв'язку з незаконним використанням робочої сили з КНДР на російських об'єктах.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Обмеження введені проти російської будівельної компанії Mokran LLC, а також північнокорейської корпорації Korea Cholsan General Trading Corporation.

Рішення було прийнято на підставі цілого ряду указів президента, а також законодавчих актів, прийнятих Конгресом Сполучених Штатів, які вимагають покарання причетних до експлуатації людей з Північної Кореї. Вони приносять значний дохід режиму в Пхеньяні.

"Північна Корея має давню історію експлуатації своїх громадян, відправляючи їх в далекі країни для роботи у виснажливих умовах для фінансової підтримки Пхеньяну і його програм з озброєння", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Нагадаємо, раніше США ввело санкції проти російського Центрального науково-дослідного інституту хімії і механіки.

Крім того, Держдепартамент США оголосив про рішення розширити найближчим часом санкції проти газопроводу "Північний потік - 2". Росію закликають відмовитися від використання своїх енергоресурсів для тиску на інші країни.