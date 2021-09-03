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Санкції РФ проти Кулеби не завадять нормандській зустрічі, - посол Німеччини

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Київ, П'ятниця 03 вересня 2021 17:22
Санкції РФ проти Кулеби не завадять нормандській зустрічі, - посол Німеччини Фото: посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Російські санкції проти міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби не завадять нормандській зустрічі. Для її організації потрібна тільки політична воля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла Німеччини Анки Фельдгузен tsn.ua.

Зокрема, вона нагадала, що канцлер Німеччини Ангела Меркель обіцяла працювати до останнього дня, щоб така зустріч відбулася.

"Ви знаєте, Козак (заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак, - ред.) теж під санкціями Європи. І коли він летить до Берліна, кожен раз треба робити виняток і повідомити про це. Тому не думаю, що санкції проти Дмитра Кулеби будуть перешкодою, якщо є політична воля", - підкреслила вона.

Зазначимо, Козак перебуває під європейськими санкціями, в той час як Кулеба - під російськими. Тобто ніяких обмежень, крім як у Росії, для нього немає.

Нагадаємо, в серпні Росія розширила санкції проти України, і до списку потрапив Кулеба.

Сам він заявляв, що це помста Москви за Кримську платформу.

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