Зеленський підписав санкції проти російського інтернет-магазину та його керівництва
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України про введення санкцій. У санкційному, зокрема, списку опинився інтернет-магазин Wildberries та його керівництво.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Санкції було запроваджено проти Wildberries у Росії, Україні, Казахстані, Білорусі, Киргизії, Польщі та Вірменії. У списку опинилися і керівники інтернет-магазину, росіяни:
- Тетяна Бакальчук - гендиректор Wildberries;
- Владислав Бакальчук - співвласник Wildberries;
- Андрій Ревяшко - директор з питань ІТ Wildberries ;
- Олексій Кузменко.
Тетяна Бакальчук є найбагатшою жінкою Російської Федерації за підсумками першого кварталу 2021 року. Саме вона заснувала компанію Wildberries.
Щодо магазину було застосовано наступні санкції:
- блокування активів:
- повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- припинення надання телекомунікаційних послуг;
- заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
- заборона на встановлення ділових контактів;
- блокування сайту www.wildberries.ru.
Щодо керівництва компанії Україна застосувала наступні санкції:
- блокування активів;
- запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- заборона на встановлення ділових контактів.
Санкції діятимуть три роки.