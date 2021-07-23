Зеленський підписав санкції проти російського інтернет-магазину та його керівництва

Президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України про введення санкцій. У санкційному, зокрема, списку опинився інтернет-магазин Wildberries та його керівництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Санкції було запроваджено проти Wildberries у Росії, Україні, Казахстані, Білорусі, Киргизії, Польщі та Вірменії. У списку опинилися і керівники інтернет-магазину, росіяни:

Тетяна Бакальчук - гендиректор Wildberries;

Владислав Бакальчук - співвласник Wildberries;

Андрій Ревяшко - директор з питань ІТ Wildberries ;

Олексій Кузменко.

Тетяна Бакальчук є найбагатшою жінкою Російської Федерації за підсумками першого кварталу 2021 року. Саме вона заснувала компанію Wildberries.

Щодо магазину було застосовано наступні санкції:

блокування активів:

повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

припинення надання телекомунікаційних послуг;

заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

заборона на встановлення ділових контактів;

блокування сайту www.wildberries.ru.

Щодо керівництва компанії Україна застосувала наступні санкції:

блокування активів;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

заборона на встановлення ділових контактів.

Санкції діятимуть три роки.