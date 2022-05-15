Мінфін США попередив банки про наслідки за допомогу Росії обходити санкції

Заступник глави Мінфіну США Адевале Адейємо заявив, що іноземні банки, які допомагають російським олігархам і бізнесу ухилятися від санкцій, можуть втратити доступ до ринків в США і Європі. Регулятор може використовувати проти порушників обмежувальні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

"Якщо ви надасте матеріальну підтримку фізичній або юридичній особі, яка перебуває під санкціями, ми можемо поширити на вас наш режим санкцій і використовувати наші інструменти, щоб переслідувати вас", - сказав він.

Він додав, що хотів би "дуже чітко" дати зрозуміти банкам, що США і їх союзники готові "діяти, якщо вони будуть робити щось, що порушує наші санкції".