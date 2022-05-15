ru ua
Нд, 15 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мінфін США попередив банки про наслідки за допомогу Росії обходити санкції

Новость на русском →
Вашингтон, Неділя 15 травня 2022 08:07
Мінфін США попередив банки про наслідки за допомогу Росії обходити санкції Фото: Мінфін США попередив про наслідки банки, що допомагають РФ уникнути санкцій (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Заступник глави Мінфіну США Адевале Адейємо заявив, що іноземні банки, які допомагають російським олігархам і бізнесу ухилятися від санкцій, можуть втратити доступ до ринків в США і Європі. Регулятор може використовувати проти порушників обмежувальні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

"Якщо ви надасте матеріальну підтримку фізичній або юридичній особі, яка перебуває під санкціями, ми можемо поширити на вас наш режим санкцій і використовувати наші інструменти, щоб переслідувати вас", - сказав він.

Він додав, що хотів би "дуже чітко" дати зрозуміти банкам, що США і їх союзники готові "діяти, якщо вони будуть робити щось, що порушує наші санкції".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США ввели повні блокуючі санкції проти "Ощадбанку"і" Альфа-Банку".

Також нещодавно стали відомі деякі подробиці шостого пакета антиросійських санкцій від ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС