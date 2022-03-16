На Сардинії заарештували нерухомість російського олігарха Авена

Італія заарештувала комплекс будівель на середземноморському острові Сардинія, частково належить російському бізнесменові Петру Авену. Операція була частиною широкої Західної кампанії з покарання багатих росіян, пов'язаних з президентом Володимиром Путіним після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Авену належала третина конфіскованого майна, і його частка оцінювалася приблизно в 4 мільйони євро. Неясно, кому належала інша частина комплексу.

Нафтовий інвестор, який побудував європейську бізнес-імперію зі статком, оцінюваним в 4,7 млрд доларів, Авен був внесений до списку санкцій ЄС після вторгнення Росії в Україну.

За останні два тижні італійська поліція конфіскувала вілли і яхти на сотні мільйонів євро у високопоставлених росіян, внесених до санкційних списків Європейського Союзу після вторгнення 24 лютого.

Найціннішим активом, вилученим досі, була супер'яхта, що належить мільярдерові Андрію Мельниченку, вартістю близько 530 мільйонів євро, яка була конфіскована в Північному порту Трієста минулої суботи.