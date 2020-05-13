Санкції проти Росії не перешкоджають наданню їй гумдопомоги, - ЄС

Введені Євросоюзом санкції щодо Росії потенційно не заважають надавати їй гуманітарну допомогу. Про це повідомив представник зовнішньополітичної служби ЄС, передає DW.

Йдеться про допомогу для Росії для боротьби з коронавірусом. При цьому сама РФ про гумдопомогу у ЄС поки не просить.

"Встановлені щодо Росії (влітку 2014 року, - ред.) санкції стосуються дій, що підривають територіальну цілісність України, а також порушень міжнародного права в зв'язку з анексією Криму і подіями на сході України. Ці санкції не перешкоджають постачанню потенційної гуманітарної допомоги", - заявив представник служби.

В Єврокомісії уточнюють, що санкції ЄС є інструментом зовнішньої політики і спрямовані на підтримку універсальних цінностей, таких як збереження миру, зміцнення міжнародної безпеки, зміцнення і підтримка демократії, міжнародного права і прав людини.

Уточнення ЄК може полегшити завдання гуманітарних операторів в Сирії, щоб прискорити постачання обладнання та іншої допомоги для боротьби з пандемією коронавіруса в цій країні.

Станом на 12 травня в РФ було офіційно зафіксовано понад 232 тисячі випадків зараження коронавірусом, що є другим показником у світі після США, де підтверджено понад 1,35 мільйона випадків інфікування.

Нагадаємо, в Конгресі США закликають ввести проти Росії нові і посилені санкції. РФ закликають звільнити всіх політичних ув'язнених.