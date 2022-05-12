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Попри санкції. Росія наполовину збільшила прибуток від експорту нафти

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Четвер 12 травня 2022 22:19
Попри санкції. Росія наполовину збільшила прибуток від експорту нафти Фото: Росія збільшила прибуток від експорту нафти наполовину в 2022 році (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Щомісячний прибуток від експорту нафти в Росії збільшився приблизно на 50 відсотків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У 2022 році Росія щомісяця заробляла близько 20 мільярдів доларів на продажі нафти. При цьому її експорт становив приблизно 8 мільйонів барелів на день.

Незважаючи на засудження війни та низку обмежень з боку країн ЄС, саме на них припадало останнім часом 43% всього експорту нафти з Росії.

При цьому минулого місяця постачання "чорного золота" з Росії скоротилося на 1 мільйон барелів на день, а це означає, що країна незабаром може побачити економічні наслідки санкцій та можливого ембарго.

Варто зауважити, що зараз серед країн Європейського союзу немає єдності щодо ембарго щодо російської нафти, на якій наполягає Україна. Зокрема тому, що є країни-учасниці, які критично залежать від російських постачань. Одним з головних противників запровадження обмежень подібного роду є Угорщина.

Раніше ми повідомляли, що Європейський Союз має намір пом'якшити нафтові санкції проти Росії у шостому пакеті. Зокрема, відмовитись від плану повністю заборонити морські поставки на танкерах.

Також ми писали, що ціни на нафту продовжили зростання у п'ятницю, 29 квітня, через побоювання з приводу перебоїв із постачанням. Західні санкції обмежують експорт нафти та нафтопродуктів із Росії та підтримують ціни.

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