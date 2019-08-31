Санкції проти Росії повинні бути продовжені, - Дуда

Польща виступає за продовження політики санкцій щодо Росії, до поки Україна не поверне свою територіальну цілісність. Про це заявив президент Польщу Анджей Дуда під час спільної прес-конференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Варшаві, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Дуди, введення санкцій є найбільш мирним способом змусити Росію виконувати домовленості та дотримуватися стандартів міжнародного права. Він додав, що санкції повинні продовжуватися поки Україна не поверне окуповані Росією території.

"Сьогодні територія України окупована - Крим, частина Луганської та Донецької областей. Ці території повинні повернутися під повний контроль України. Наша позиція в цьому контексті щодо Росії однозначна - політика санкцій має бути продовжена, бо це найбільш мирний спосіб змусити, щоб держава дотримувалася стандартів міжнародного права. Сьогодні, я наголошую, ці стандарти не дотримуються. Ми завжди будемо стояти пліч-о-пліч з Україною, тому що Україна повинна повернути свою територіальну цілісність", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що поки Москва продовжує порушувати мінські домовленості та поки не повернені окуповані території, європейські санкції проти Росії можна лише посилювати.

Додамо, у суботу, 31 серпня, Володимир Зеленський здійснив закриту зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою в рамках свого робочого візиту до Варшави. Також сьогодні запланована зустріч делегацій під головуванням президентів.