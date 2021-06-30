Санкції проти Медведчука: стало відомо, коли Верховний суд може винести рішення
Винесення вердикту Верховного суду України щодо санкцій проти нардепа Віктора Медведчука має бути наприкінці літа. Наразі немає перешкод для розгляду справи.
Про це сказав адвокат Валентин Рибін, який представляє інтереси позивача, йдеться в матеріалі "Справа Медведчука. Що відбувається з розслідуванням і чим політик відповідає владі".
За його словами, за майже чотири місяці з моменту подачі скарги суд так і не приступив до її розгляду по суті. Це пов'язано з тим, що СБУ заявила в суді докази з грифом "таємно", а не всі судді колегії мали допуск відповідного рівня.
Зараз, за словами адвоката, немає перешкод для розгляду справи, зокрема, вже сформована нова колегія суддів. Процес почнеться в кінці червня, а винесення вердикту Рибін очікує до кінця літа. Кодекс адмінсудочинства, нагадав співрозмовник, взагалі відводить на розгляд подібних справ 60 днів.
"Ми вже давно перевищили цей термін, тому я не думаю, що суд зацікавлений якимось чином і далі затягувати. Я думаю, що одне-два засідання і ми розглянемо цю справу. Вважаю, що до кінця літа можна розраховувати на рішення суду", - зазначив адвокат.
Нагадаємо, на початку березня Касаційний суд у складі Верховного суду України ухвалив відкрити провадження за позовом, який оскаржує введення санкцій відносно трьох телеканалів - Zik, "112 Україна" і NewsOne, що належать нардепу Тарасу Козаку, соратнику Віктора Медведчука.