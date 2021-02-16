Сигналів про винесення "Північного потоку-2" за рамки санкцій немає, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що в Європейському союзі не будуть змінювати санкціону політику щодо російського газопроводу "Північний потік-2". На рівні керівництва Україна не отримувала від європейських лідерів сигналів про те, що газопровід може бути винесений за рамки санкцій.

За його словами, під час переговорів з представниками ЄС "Північний потік-2" звучав як невід'ємна частина санкцій проти Російської Федерації.

"Очевидно те, що ми з вами бачимо в європейській пресі, швидше за все, є проявом внутрішніх дискусій. Там, як і у нас йдуть гібридні інформаційні і економічні атаки з боку Російської Федерації, і також присутні агресивні дії. Але на рівні керівництва немає ніяких сигналів про те, що винесення Північного Потоку-2 "за рамки" санкцій взагалі можливо", - заявив прем'єр-міністр.