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Сигналів про винесення "Північного потоку-2" за рамки санкцій немає, - Шмигаль

Новость на русском → Київ, Вівторок 16 лютого 2021 12:31
Сигналів про винесення "Північного потоку-2" за рамки санкцій немає, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що в Європейському союзі не будуть змінювати санкціону політику щодо російського газопроводу "Північний потік-2". На рівні керівництва Україна не отримувала від європейських лідерів сигналів про те, що газопровід може бути винесений за рамки санкцій.

Про це Шмигаль заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, під час переговорів з представниками ЄС "Північний потік-2" звучав як невід'ємна частина санкцій проти Російської Федерації.

"Очевидно те, що ми з вами бачимо в європейській пресі, швидше за все, є проявом внутрішніх дискусій. Там, як і у нас йдуть гібридні інформаційні і економічні атаки з боку Російської Федерації, і також присутні агресивні дії. Але на рівні керівництва немає ніяких сигналів про те, що винесення Північного Потоку-2 "за рамки" санкцій взагалі можливо", - заявив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Німеччина планує переконати США відмовитися від санкцій проти "Північного потоку-2".

Зазначимо, днями в Росії заявили, що "Північний потік-2" добудований на 95%.

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