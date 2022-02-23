Під санкції ЄС потраплять російські пропагандисти, - FT

У санкційний список Європейського Союзу потраплять російські пропагандисти. Зокрема, за пропаганду позитивного ставлення до сепаратистів на Донбасі і визнання Росією "ЛДНР".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Так, під санкції ЄС потраплять:
При цьому в санкційний список потрапить офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під санкції ЄС потраплять Міністр оборони РФ Сергій Шойгу і глава канцелярії президента РФ Антон Вайно.
Крім того, сьогодні ЄС ввів санкції проти Росії за визнання "ЛДНР" і введення військ на територію цих регіонів.