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Під санкції ЄС потраплять російські пропагандисти, - FT

Автор: Валерія Поліщук

У санкційний список Європейського Союзу потраплять російські пропагандисти. Зокрема, за пропаганду позитивного ставлення до сепаратистів на Донбасі і визнання Росією "ЛДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Так, під санкції ЄС потраплять:

  • головний редактор Russia Today Маргарита Симоньян за "пропаганду позитивного ставлення діям сепаратистів на Донбасі";
  • російський телеведучий Володимир Соловйов.

При цьому в санкційний список потрапить офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під санкції ЄС потраплять Міністр оборони РФ Сергій Шойгу і глава канцелярії президента РФ Антон Вайно.

Крім того, сьогодні ЄС ввів санкції проти Росії за визнання "ЛДНР" і введення військ на територію цих регіонів.

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