Санкції в дії. У Росії почався дефіцит картону для харчової упаковки
У Росії виробники продуктів харчування зіткнулися з нестачею картону для харчової упаковки. Проблеми виникли після прийняття ЄС п'ятого пакету санкцій, який набув чинності 9 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".
Так, брак картону для харчової упаковки в РФ вплинув на стабільність поставок продукції. З метою хоч якось вирішити це питання, представники "Союзмолока" (об'єднує Danone, PepsiCo, "Экониву", "Молвест" та ін) на засіданні комітету Держдуми з аграрних питань 9 червня запропонували розподіляти картон для випуску в Росії харчової упаковки між її виробниками, включаючи Tetra Pak, "Ламбумиз", "Стерекс Пак", "Молопак", "Промпак".
За даними джерела, галузева асоціація попросила депутатів запросити у Мінпромторгу інформацію щодо місячного виробництва картону до кінця року.
Гендиректор "Союзмолоко" Артем Бєлов пояснює, що, володіючи інформацією про прогнозовані обсяги випуску картону, виробникам упаковки було б легше планувати свою діяльність і домовлятися з покупцями. За його словами, вже були випадки, коли виробникам упаковки не підтверджувалися поставки обумовлених обсягів картону.
Зазначається, що така проблема в РФ виникла після прийняття ЄС п'ятого пакету санкцій. Обмеженню піддалася продукція шведського виробника упаковки Tetra Pak. При цьому зараз у компанії є локалізоване виробництво в Росії, але для нормального функціонування необхідно поставляти імпортні пакувальні матеріали і компоненти.
Варто відзначити, що компанія Tetra Pak намагалася повернутися до повноцінної роботи в Росії, пропросивши Національну раду з торгівлі Швеції зробити виняток через соціальну значущість продукції компанії, але отримала відмову.
Співрозмовник видання вказує, що в країні зберігається нестача близько 30% картону. Він пояснив, що російський картон не завжди високої якості і не витримує вимог щодо термінів зберігання продукції. Перевести ж на інші види упаковки - пластик або скло - деякі продукти, наприклад, ультрапастеризоване молоко, неможливо через технологію виробництва.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у "Газпрому" виникли проблеми через європейські санкції. Компанія вирішила різко знизити поставки газу через "Північний потік - 1".
Як відомо, після повномасштабного вторгнення в Україну, Росія піддалася масштабним санкціям з боку світової спільноти. Зокрема, антиросійські санкції торкнулися вугільного сектору, паливного ринку та інших галузей.