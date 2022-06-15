Санкції в дії. У Росії почався дефіцит картону для харчової упаковки

У Росії виробники продуктів харчування зіткнулися з нестачею картону для харчової упаковки. Проблеми виникли після прийняття ЄС п'ятого пакету санкцій, який набув чинності 9 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Коммерсантъ ".

Так, брак картону для харчової упаковки в РФ вплинув на стабільність поставок продукції. З метою хоч якось вирішити це питання, представники "Союзмолока" (об'єднує Danone, PepsiCo, "Экониву", "Молвест" та ін) на засіданні комітету Держдуми з аграрних питань 9 червня запропонували розподіляти картон для випуску в Росії харчової упаковки між її виробниками, включаючи Tetra Pak, "Ламбумиз", "Стерекс Пак", "Молопак", "Промпак".

За даними джерела, галузева асоціація попросила депутатів запросити у Мінпромторгу інформацію щодо місячного виробництва картону до кінця року.

Гендиректор "Союзмолоко" Артем Бєлов пояснює, що, володіючи інформацією про прогнозовані обсяги випуску картону, виробникам упаковки було б легше планувати свою діяльність і домовлятися з покупцями. За його словами, вже були випадки, коли виробникам упаковки не підтверджувалися поставки обумовлених обсягів картону.

Зазначається, що така проблема в РФ виникла після прийняття ЄС п'ятого пакету санкцій. Обмеженню піддалася продукція шведського виробника упаковки Tetra Pak. При цьому зараз у компанії є локалізоване виробництво в Росії, але для нормального функціонування необхідно поставляти імпортні пакувальні матеріали і компоненти.

Варто відзначити, що компанія Tetra Pak намагалася повернутися до повноцінної роботи в Росії, пропросивши Національну раду з торгівлі Швеції зробити виняток через соціальну значущість продукції компанії, але отримала відмову.

Співрозмовник видання вказує, що в країні зберігається нестача близько 30% картону. Він пояснив, що російський картон не завжди високої якості і не витримує вимог щодо термінів зберігання продукції. Перевести ж на інші види упаковки - пластик або скло - деякі продукти, наприклад, ультрапастеризоване молоко, неможливо через технологію виробництва.