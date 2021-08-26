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Санкції за анексію Криму встановлюють "червоні лінії" для РФ, - Кальюлайд

Автор: Артур Родивилов

На думку президента Естонії Керсті Кальюлайд, міжнародне співтовариство в кримському питанні продемонструвало більш скоординовану позицію, ніж під час конфлікту в Грузії. Усі вжиті кроки щодо Росії мають свій ефект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Крим.Реалія".

Президент Естонії вважає, що введені санкції допомагають позначити "червоні лінії", які не дозволять надалі анексувати території інших держав.

"Всі кроки, які ми робимо, однозначно допомагають-принаймні, дають зрозуміти, що вільний світ, який керується певними правилами, не буде робити вигляд, що все в порядку. Після війни в Грузії у мене було відчуття, що, можливо, наша поведінка створила помилкове уявлення, що немає нічого поганого в тому, щоб відчувати свою силу на сусідах. На цей раз, на мій погляд, міжнародне співтовариство діяло більш злагоджено, демонструвало більш скоординовану позицію", - сказала Кальюлайд.

Раніше вона заявила, що Євросоюз повинен бути сміливішим у питанні розширення. Однак, Україна не підходить під вимоги членства в ЄС.

Раньше у Єврокомісії оцінили перспективи вступу України до ЄС.

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