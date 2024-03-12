ua en ru
Вт, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Санкт-Петербурге произошел пожар в районе ТЭЦ (видео)

Россия, Вторник 12 марта 2024 11:55
UA EN RU
В Санкт-Петербурге произошел пожар в районе ТЭЦ (видео) Фото: в Санкт-Петербурге произошел пожар в районе ТЭЦ 12 марта (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

В Санкт-Петербурге (РФ) произошел пожар в районе ТЭЦ "Южная". Огонь распространился на несколько сотен квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Mash на Мойке".

"Сильный пожар и густой столб дыма в районе "Южной" ТЭЦ на Софийской" - говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, сообщения о пострадавших якобы не поступали.

"Возгорание произошло в ангаре на Грузовом проезде, 33 размерами 10х100 метров - горят деревянные паллеты на площади 300 квадратов", - уточнили авторы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ТЭЦ Пожар
NEWS
Танки и бои. Российские добровольцы прорвали границу РФ: что известно
Танки и бои. Российские добровольцы прорвали границу РФ: что известно
DAILY
Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг