RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Санкт-Петербурге прогремел взрыв, обломки дрона повредили дом

Фото: в Санкт-Петербурге обломки беспилотника повредили дом (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв. Вблизи многоэтажного жилого дома упали обломки беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что в результате взрыва пострадал дом на Пискаревском проспекте, 161.

По словам местных жителей, рано утром они увидели в небе яркую вспышку и услышали громкий звук взрыва. Перед этим они слышали в небе звук мотора.

Жители Пискаревского проспекта сообщили, что обломки, вероятно, БПЛА упали рядом с одним из домов. Предварительно, выбиты окна в квартире.

В данный момент информация о пострадавших отсутствует.

В километре от поврежденного дома находится нефтебаза "Ручьи".

Удары по объектам в России

В ночь на 24 февраля в Курской и Тульской областях РФ работали силы и средства противовоздушной обороны из-за якобы атаки дронов. Сообщалось о сбитии двух БпЛА.

Также в российском городе Липецк прогремел ряд взрывов, после чего на территории местного металлургического комбината возник пожар. Предприятие атаковали беспилотники.

Ночью 25 февраля россияне заявили об атаке дронов над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что спецслужбам удалось за последние несколько месяцев значительно сократить экспорт российских нефтепродуктов. Он назвал нефтеперерабатывающие предприятия РФ законными целями Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони