В районе Севастополя слышны взрывы

В районе мыса Фиолент возле временно оккупированного Севастополя прозвучали взрывы. Очевидцы также сообщают о пожаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети.

"Взрывы и на горизонте что-то горит на Фиоленте. В районе слышны периодические взрывы, будто по чему-то попали", - сообщают очевидцы в соцсетях. Обновлено (23:14) По сообщению местных СМИ, на Фиоленте взорвался газовый баллон, в результате происшествия погиб человек. Взрыв произошел в строительном вагончике. Огонь ликвидировали спасатели.