У Санкт-Петербурзі обвалилася будівля університету

Під завалами можуть перебувати люди

В Санкт-Петербурге (Российская Федерация) произошло обрушение в местном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что в здании обрушились перекрытия с пятого по второй этажи на площади 150 квадратных метров. На данный момент известно об эвакуации 60 человек. Как отметил представитель МЧС, перекрытия могли обрушиться из-за нарушения технических требований при проведении ремонтных работ.

В то же время, по данным управления МЧС в Санкт-Петербурге, под завалами могут находиться люди. Их точное количество неизвестно. В администрации вуза уточнили, что могли пострадать студенты на факультативном занятии.

Фото: обрушение в университете (twitter.com/dprunews)

Напомним, сегодня в Славянске Донецкой области в результате взрыва в пятиэтажке пострадал пожилой мужчина.

До этого во Львове произошло частичное обрушение жилого дома. По данным спасателей, в результате инцидента были разрушены несущие стены и межэтажное перекрытие. Жертв и пострадавших не было.