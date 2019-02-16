ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Санкт-Петербурзі обвалилася будівля університету

Новини » Надзвичайні події    16.02.2019 - 18:08
У Санкт-Петербурзі обвалилася будівля університету
Фото: рятувальна операція на місці інциденту (ТАСС)

Під завалами можуть перебувати люди

У Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) сталося обвалення в місцевому дослідному університеті інформаційних технологій, механіки і оптики (ІТМО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що в будівлі обвалилися перекриття з п'ятого по другий поверхи на площі 150 квадратних метрів. На даний момент відомо про евакуацію 60 осіб. Як зазначив представник МНС, перекриття могли обрушитися через порушення технічних вимог при проведенні ремонтних робіт.

 

У той же час, за даними управління МНС в Санкт-Петербурзі, під завалами можуть знаходитися люди. Їх точна кількість невідома. В адміністрації вишу уточнили, що могли постраждати студенти на факультативному занятті.

У Санкт-Петербурзі обвалилася будівля університету

Фото: обвалення в університеті (twitter.com/dprunews)


Нагадаємо, сьогодні в Слов'янську Донецької області в результаті вибуху в п'ятиповерхівці постраждав літній чоловік.

До цього у Львові сталося часткове обвалення житлового будинку. За даними рятувальників, в результаті інциденту були зруйновані несучі стіни і міжповерхове перекриття. Жертв і постраждалих не було.
 

 

Кількість загиблих в результаті обвалення будинку в Стамбулі зросла до 14
Новини України Санкт-Петербургуниверситетобвалення
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся