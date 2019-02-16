У Санкт-Петербурзі обвалилася будівля університету

Фото: рятувальна операція на місці інциденту (ТАСС)

Під завалами можуть перебувати люди

У Санкт-Петербурзі (Російська Федерація) сталося обвалення в місцевому дослідному університеті інформаційних технологій, механіки і оптики (ІТМО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що в будівлі обвалилися перекриття з п'ятого по другий поверхи на площі 150 квадратних метрів. На даний момент відомо про евакуацію 60 осіб. Як зазначив представник МНС, перекриття могли обрушитися через порушення технічних вимог при проведенні ремонтних робіт.

У той же час, за даними управління МНС в Санкт-Петербурзі, під завалами можуть знаходитися люди. Їх точна кількість невідома. В адміністрації вишу уточнили, що могли постраждати студенти на факультативному занятті.

Фото: обвалення в університеті (twitter.com/dprunews)



Нагадаємо, сьогодні в Слов'янську Донецької області в результаті вибуху в п'ятиповерхівці постраждав літній чоловік.

До цього у Львові сталося часткове обвалення житлового будинку. За даними рятувальників, в результаті інциденту були зруйновані несучі стіни і міжповерхове перекриття. Жертв і постраждалих не було.

