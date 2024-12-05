В Молдове объявили чрезвычайное положение в энергетике и уволили министра

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан объявил чрезвычайное положение в энергетическом секторе. В то же время был уволен министр энергетики Виктор Парликов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV8 и NewsMaker.

Отставка министра энергетики Виктора Парликова поясняется управленческими ошибками, повлекшими критическую ситуацию.

Премьер-министр Молдовы также предупредил о возможности частичного или полного прекращения поставок энергии.

Он пояснил, что чрезвычайное положение в энергетике позволит правительству оперативно принимать решения, включая возможные ограничения на экспорт энергии.

Речан заявил, что временно примет на себя обязанности министра энергетики до назначения нового руководителя.

Президент Молдовы Майя Санду уже подписала соответствующий приказ об увольнении министра энергетики.

Фото: приказ об увольнении Виктора Парликова (presedinte.md)

Напомним, что недавно он ездил в Россию, где встречался с руководителем "Газпрома". Известно, что они говорили о продлении поставок газа в 2025 году после прекращения транзита через Украину. Кроме того, они говорили о молдавском долге за российский газ.

Премьер-министр Молдовы также призвал к увольнению:

Главы компании "Energocom" Виктора Бинзаря, обвиненного в ненадлежащем управлении закупками газа.

Члена наблюдательного совета "Moldovagaz" Сергея Тофилата, который, по словам Речана, блокировал выгодные закупки газа.

Таким образом, решение о введении чрезвычайного положения в энергетике должно помочь стабилизировать энергетический сектор Молдовы, который сталкивается с серьезными вызовами.

Ранее мы рассказывали о том, в чем риск для Молдовы от решения Украины полностью прекратить транзит российского газа через свою территорию.