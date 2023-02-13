Санду рассказала о плане России по перевороту в Молдове, который перехватила Украина

Президент Молдовы Майя Санду отметила, что Россия не впервые хочет дестабилизировать ситуацию в Молдове.

"План (России - ред.) на предстоящий период предусматривает диверсии с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских лиц, для проведения насильственных действий, нападений на государственные здания и захвата заложников", - сказала она.

По словам президента, Россия с помощью протестов оппозиции хочет совершить госпереворот и сменить власть в Кишиневе.

"Документы, полученные от наших украинских партнеров, указывают на места и логистические аспекты организации этой подрывной деятельности. План также предусматривает использование иностранцев для насильственных действий. Например, материалы содержат инструкции о правилах въезда в Молдову для граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории", - рассказала Санду.

При этом она отметила, что государственные органы безопасности работают над предотвращением таких провокаций и держат ситуацию под контролем.

Кроме того, президент Молдовы сообщила, что "преступники рассчитывают на некоторые внутренние силы, в частности, на преступные группировки, такие как партия "Шор", некоторых ветеранов, бывших сотрудников правоохранительных органов и людей, известных своими связями с Плахотнюком".

По ее словам, цель этих действий - "свержение конституционной и легитимной власти в Кишиневе на нелегитимную", пророссийскую, "чтобы Россия смогла остановить процесс европейской интеграции республики и использовать Молдову в войне против Украины".