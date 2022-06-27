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Санду відвідала Київ та провела переговори з Зеленським

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Київ, Понеділок 27 червня 2022 16:11
Санду відвідала Київ та провела переговори з Зеленським Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Молдови Майя Санду (скриншот з відео t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Молдови Майєю Санду під час її офіційного візиту в Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Telegram.

Зеленський наголосив на важливості не лише спільних кордонів, а й спільних цінностей у Молдови та України.

"Ваша солідарність з нашою країною та людьми дуже важлива", - додав президент.

Нагадаємо, про готовність Санду відвідати Київ стало відомо 25 червня. Тоді вона заявляла, що такий намір є у планах.

Також ми писали, що Молдова підтримає санкції проти Росії, які ЄС має намір продовжити.

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Володимир Зеленський Київ Україна Молдова Мая Санду
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