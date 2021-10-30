Зеленський провів розмову з Санду: Україна готова далі допомагати Молдові в енергобезпеці

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Республіки Молдова Маєю Санду. Він запевнив, що Україна готова і далі допомагати Молдові в забезпеченні її енергобезпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Президент Молдови подякувала Президенту України за своєчасну та швидку допомогу під час енергетичної кризи, яка виникла в Молдові, зокрема, за постачання Україною газу та електроенергії.

Лідери країн обговорили можливі напрямки подальшої двосторонньої взаємодії з метою запобігання кризових ситуацій у сфері енергетики.

Зеленський відзначив готовність України і далі надавати допомогу Молдові в питаннях належного постачання енергоносіїв. З цією метою сторони домовилися про проведення найближчим часом в Україні відповідних консультацій на рівні міністрів енергетики двох країн.

Президенти України та Молдови також обмінялися думками з актуальних питань двостороннього співробітництва, зокрема, щодо прогресу в реалізації проекту будівництва мостового переходу через Дністер.

Зеленський обговорив з Маєю Санду питання взаємодії у сфері європейської інтеграції, наголосивши на необхідності забезпечення максимально результативного саміту ініціативи "Східне партнерство", який відбудеться у грудні цього року.