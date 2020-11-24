ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кулеба збирається з візитом до Молдови, вирішуватиме проблемні питання

Київ, Вівторок 24 листопада 2020 16:59
Кулеба збирається з візитом до Молдови, вирішуватиме проблемні питання
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба збирається з візитом до Молдови. За його словами, сторони мають приступити до вирішення низки проблемних питань.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, візит планується до приїзду обраного президента Молдови Майї Санду до Києва.

"... нам є про що поговорити. Це не тільки Крим, це не тільки Придністров'я. Це так само розвиток торгівлі між нашими країнами. Не будемо приховувати, це й вирішення тих проблемних питань, які є в наших двосторонніх відносинах, які вже "мохом поросли", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що обрання Санду дозволить країнам перевернути негативну сторінку у відносинах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України готує візит новообраного президента Молдови Майї Санду.

Після виборів Санду заявила про приналежність Криму Україні, а в питанні Донбасу порадила врахувати досвід Кишинева з Тирасполем (Придністров'я).

"Ми визнали, що Придністров'я є частиною переговорного формату, ми дали тамтешньому бізнесу той же торговельний режим, який мають наші виробники, зокрема, право вільного експорту до ЄС за Угодою про асоціацію. Ми підписали більше 300 документів про вирішення конфлікту і тому подібне", - зазначила Санду.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика МолдоваДмитро Кулебавизит

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся