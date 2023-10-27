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Санду допустила вступление Молдовы в ЕС без Приднестровья

Фото: президент Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Молдовы Майя Санду допустила вступление Молдовы в Европейский союз без Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью каналу Vocea Basarabiei.

"Идеальный вариант - это вступление (Молдовы, - ред.) в Европейский союз в полном составе, то есть и правый, и левый берег. Если этого не произойдет, если это невозможно по тем или иным причинам, есть также вариант интеграции в ЕС сначала правого берега, а затем левого", - заявила Санду. 

Вступление Молдовы в ЕС 

В июне 2022 года Совет ЕС предоставил Молдове статус кандидата на вступление в Евросоюз.

 

Приднестровье

Приднестровье является одним из регионов Молдовы, который провозгласил свою якобы независимость еще в 1990 году. Так называемую “республику” не признало ни одно государство.

Непризнанное государство поддерживает Россия, оказывая ему военную, экономическую, политическую и дипломатическую поддержку. Она даже удерживает более тысячи военных в Приднестровье.

Президент Молдовы Майя Санду допускает, что приднестровский конфликт будет решен после победы Украины.

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МолдоваВступление в ЕСМайя Санду