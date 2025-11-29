Санду об атаке на Украину и залете дронов РФ: это не язык страны, которая ведет переговоры

Президент Молдовы Мая Санду осудила очередной масштабный обстрел Украины, который произошел в ночь на 29 ноября. Она подчеркнула, что это не язык страны, которая хочет мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Санду в соцсети Х.
"Жестокое 10-часовое нападение на Украину. Это не язык дипломатии и не язык страны, которая утверждает, что ведет мирные переговоры", - написала она.
Также Мая Санду прокомментировала очередное нарушение воздушного пространства Молдовы. Она отметила, что осуждает эти атаки и выражает поддержку нашей Украине.
"Направляясь убивать мирных жителей, российские дроны вновь нарушили воздушное пространство Молдовы и вынудили принять решение о его временном закрытии. Мы осуждаем эти атаки и выражаем поддержку Украине", – резюмировала президент Молдовы.
Напомним, в ночь на 29 ноября россияне в очередной раз совершили комбинированную атаку по Украине. Основной целью врага стал Киев.
Отметим, что спустя несколько часов после наступления новых суток, над Украиной было зафиксировано очень много российских дронов. Примерно около 2-х часов ночи два беспилотникка залетели на территорию Молдовы, в результате чего временно было приостановлено авиасообщение.
Что касается Киева - атака по столице длилась практически всю ночь и рано утром. В результате обстрела повреждения были зафиксированы в 7 районах города. В частности, повреждены жилые дома, горели высотки, погибли два человека и еще 38 пострадали.
Кроме того, утром в некоторых районах Киева начались перебои со светом. Вскоре стало известно, что без электричества остались более полумиллиона потребителей.
