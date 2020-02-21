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Трамп вважає звинувачення у допомозі РФ на нових виборах хитрістю демократів

Новини » Політика     21.02.2020 - 19:16
Трамп вважає звинувачення у допомозі РФ на нових виборах хитрістю демократів
Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (kremlin ru)

За словами Трампа, це чергова кампанія з дезінформації від демократів у конгресі

Президент США Дональд Трамп вважає звинувачення допомоги Росії на нових виборах хитрістю демократів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter.

За його словами, інформація про те, що Росія хоче втручатися в хід наступних президентських виборів, щоб допомогти йому це чергова спроба демократів збрехати виборцями.

"Чергова кампанія з дезінформації від демократів у конгресі. Вони запевняють, що Росія воліла б мене бачити безталанним кандидатом від демократичної партії, які вже другий тиждень не можуть підрахувати подані за них голоси на кокусе в Айові. Хитрість номер сім!", - написав Трамп.

Нагадаємо, минулого тижня представники Управління національної розвідки США виступили на Конгресі з доповіддю про те, що Росія допомагає Трампу переобратися на майбутніх виборах.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп пропонував засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу помилування в обмін на заяву про непричетність Росії викрадення електронних листів Демократичної партії. Таку пропозицію нібито передав Ассанжу колишній конгресмен-республіканець США Дейна Рорабейкер.

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