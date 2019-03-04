Фото: Педро Санчес (GettyImages)

Вибори до парламенту відбудуться 28 квітня

Прем'єр-міністр Педро Санчес підписав указ про розпуск парламенту Іспанії і про проведення дострокових загальних виборів, які пройдуть 28 квітня. Про це повідомляє EFE.

Як повідомляє видання, уряд Санчеса пропрацював вісім місяців, що стало рекордно коротким терміном в сучасній історії Іспанії. Наступні вибори в іспанський парламент повинні були відбутися в 2020 році.

Агенство Associated Press проводило опитування і за результатами Іспанська соціалістична робоча партія Санчеса стане лідером по числу голосів. У той же час, її два основних конкурента - Народна партія і "Громадяни" можуть сформувати коаліцію. В результаті партії Санчеса навряд чи вдасться сформувати новий уряд навіть у складі коаліції з партією "Подемос", і їй знадобиться третій союзник, зазначає агентство.

Нагадаємо, 15 лютого Санчес заявив, що розпустиа парламент і оголосив про проведення дострокових виборів.

Відзначимо, в червні 2018 року новим прем'єр-міністром Іспанії став голова Соціалістичної партії Педро Санчес.

РБК-Україна писало, що 1 червня парламент Іспанії підтримав вотум недовіри уряду через корупційний скандал. За недовіру уряду проголосувала абсолютна більшість депутатів іспанського парламенту. Так, голосування парламенту за вотум недовіри тягне за собою відставку прем'єра Маріано Рахоя і всього складу уряду.