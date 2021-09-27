У Сан-Марино більшість людей проголосувала за легалізацію абортів

У Сан-Марино пройшов референдум щодо легалізації абортів. Більшість жителів виступили"за".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
77,28% виборців схвалили варіант надання жінкам вільного вибору зробити аборт. Переривання вагітності дозволено на терміні до дванадцяти тижнів і після цього періоду у випадках загрози для життя матері або дитини, а також деформацій, виявлених у плода.
Нагадаємо, що заборона абортів в Техасі засудив Байден. За його словами, це посягання на права жінок.