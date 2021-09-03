Байден пообіцяв відповідь на заборону абортів в Тахасі: це посягання на права жінок

Президент США Джо Байден засудив рішення Верховного Суду на аборти в Техасі, назвавши його "посяганням на конституційні права жінок". Він пообіцяв дати "загальнодержавну відповідь", яка захистить права жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

За словами Байдена, він дав вказівку управлінню юрисконсульта Білого Дому та його Раді з гендерної політики залучити Департамент охорони здоров'я та соціальних служб, Департамент юстиції у цьому питанні. Перераховані відомства повинні будуть оцінити правові інструменти, щоб захистити жінок і постачальників медичних послуг від впливу "химерної схеми Техасу з передачі правозастосовчої практики приватним особам".

"Абсолютно незнайомі люди тепер отримають можливість приймати найбільш приватні та особисті рішення щодо здоров'я, з якими стикаються жінки", - сказав Байден.

Він назвав цей закон занадто суворим по відношенню до жінок.