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Байден пообіцяв відповідь на заборону абортів в Тахасі: це посягання на права жінок

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США, П'ятниця 03 вересня 2021 07:42
Байден пообіцяв відповідь на заборону абортів в Тахасі: це посягання на права жінок Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден засудив рішення Верховного Суду на аборти в Техасі, назвавши його "посяганням на конституційні права жінок". Він пообіцяв дати "загальнодержавну відповідь", яка захистить права жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За словами Байдена, він дав вказівку управлінню юрисконсульта Білого Дому та його Раді з гендерної політики залучити Департамент охорони здоров'я та соціальних служб, Департамент юстиції у цьому питанні. Перераховані відомства повинні будуть оцінити правові інструменти, щоб захистити жінок і постачальників медичних послуг від впливу "химерної схеми Техасу з передачі правозастосовчої практики приватним особам".

"Абсолютно незнайомі люди тепер отримають можливість приймати найбільш приватні та особисті рішення щодо здоров'я, з якими стикаються жінки", - сказав Байден.

Він назвав цей закон занадто суворим по відношенню до жінок.

"Цей закон настільки суворий, що не допускає навіть винятків у разі зґвалтування або інцесту. І це не тільки дає абсолютно незнайомим людям можливість брати участь у найбільш конфіденційних рішеннях, прийнятих жінкою, але і спонукає їх робити це з перспективою на 10 000 доларів, якщо вони виграють свою справу", - йдеться в заяві президента США.

Як відомо, в США Верховний суд вирішив залишити в силі закон Техасу про аборти. Він передбачає заборону на проведення абортів після 6 тижня вагітності.

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Техас Джозеф Байден
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