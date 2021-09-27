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В Сан-Марино большинство людей проголосовало за легализацию абортов

Автор: Наталья Скороход

В Сан-Марино прошел референдум по легализации абортов. Большинство жителей выступили "за".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

77,28% избирателей одобрили вариант предоставления женщинам свободного выбора сделать аборт. Прерывание беременности разрешено на сроке до двенадцати недель и после этого периода в случаях угрозы для жизни матери или ребенка, а также деформаций, обнаруженных у плода.

Напомним, что запрет абортов в Техасе осудил Байден. По его словам, это посягательство на права женщин.

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Сан-Марино