В Сан-Марино большинство людей проголосовало за легализацию абортов

В Сан-Марино прошел референдум по легализации абортов. Большинство жителей выступили "за".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
77,28% избирателей одобрили вариант предоставления женщинам свободного выбора сделать аборт. Прерывание беременности разрешено на сроке до двенадцати недель и после этого периода в случаях угрозы для жизни матери или ребенка, а также деформаций, обнаруженных у плода.
Напомним, что запрет абортов в Техасе осудил Байден. По его словам, это посягательство на права женщин.