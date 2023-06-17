Скандальная звезда НБА получил длительный бан за любовь к оружию

На значительный отрезок грядущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации выпал из обоймы "Мемфис Гриззлис" плеймейкер Джа Морант. Он снова размахивал огнестрельным оружием в соцсетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN .

НБА дисквалифицировала американца на 25 матчей регулярного чемпионата. "Гриззлис" заранее отстранили защитника сразу же после появления нового скандального видео.

Комиссар ассоциации Адам Сильвер назвал тревожным звоночком решение Моранта снова взяться за оружие после предыдущего инцидента. В начале марта баскетболист продемонстрировал пистолет у ночного клуба в пригороде Денвера. Тогда НБА наказала Моранта 8-матчевым баном.

"Молодежь будет подражать поведению Джа. При таких условиях отстранение на 25 игр мы считаем уместным и посылаем четкий сигнал – опрометчивое и безответственное поведение с оружием недопустимо", – заявил Сильвер.

Во время дисквалификации на Моранта наложат ряд ограничений. В частности, он не будет иметь права на участие в мероприятиях под эгидой ассоциации. Также американец пропустит предсезонную подготовку с "Мемфисом".

Кто такой Джа Морант

Уроженец Южной Каролины, на студенческом уровне выступал за "Мюррей Стэйт Рейсерс". Выбран "Мемфисом" на драфте НБА-2019 под вторым номером.

В 2020-м был признан новичком года в ассоциации. В прошлом же году стал самым прогрессирующим игроком НБА и попал в ростер Матча всех звезд. На профессиональном уровне провел четыре сезона в составе "Гриззлис".

Кумир Моранта – плеймейкер "Клипперс" Расселл Вестбрук. Увлекается хип-хопом, а на левой руке сделал татуировку с надписью beneath no one ("ни под кем"). Средние цифры в сезоне 2022/23 – 26 очков, 5.9 подборов, 8 передач, 1.1 перехват за 32 минуты на паркете.