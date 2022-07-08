Найтитулованіший клуб НХЛ обрав першим на драфті MVP Олімпіади-2022

18-річний словак обраний під першим номером драфту. Лівий нападник фінського ТПС був серед фаворитів у середовищі експертів і букмекерів.

Минулий сезон став для Слафковскі першим на професіональному рівні. У регулярному сезоні фінської Лійги він провів 31 матч, у яких закинув 5 шайб і оформив 5 асистів. Ще 7 очок словацький хокеїст набрав у плей-офф (2 голи, 5 передач).

Разом із ровесником Нємєцом він потрапив до складу збірної Словаччини на Олімпійські ігри в Пекіні. Там Слафковскі став найкращим бомбардиром турніру (7 пунктів), був визнаний найціннішим гравцем Олімпіади та допоміг "Лицарям Татри" вибороти бронзові медалі.

Натомість Нємєца, який на батьківщині виступав за "Нітру", під другим номером драфту забрав "Нью-Джерсі". Ситуація з вибором двох представників Словаччини під двома стартовими номерами драфту стала першої в історії НХЛ.

Третьою обирала "Арізона", вибір якої припав на американського центрфорварда Логана Кулі з Університету Міннесоти. "Сіетл" узяв канадського нападника Шейна Райта з Хокейної ліги Онтаріо. Зате "Філадельфія" забрала вінгера Каттера Готьє з Національної програми розвитку хокею США.