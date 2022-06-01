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"Колорадо" повів у фінальній серії Західної конференції НХЛ після феєрії з "Едмонтоном"

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Денвер, Середа 01 червня 2022 10:44
"Колорадо" повів у фінальній серії Західної конференції НХЛ після феєрії з "Едмонтоном" Фото: Мікко Рантанен набрав 2 очки проти "Едмонтона" (twitter.com/Avalanche)
Автор: Антон Федорців

Чотирнадцять шайб на двох закинули в першому матчі фінального двобою Західної конференції Національної хокейної ліги "Колорадо Евеланш" і "Едмонтон Ойлерз".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результат поєдинку.

НХЛ, Західна конференція, плей-офф, 1-й матч

"Колорадо" – "Едмонтон" – 8:6 (3:2, 4:2, 1:2)

Шайби: Комфер, 05:40, 26:20, Маккіннон, 15:10, Макар, 19:46, Кадрі, 20:32, Рантанен, 24:38, Кольяно, 36:20, Ландескуг, 59:38 – Кейн, 05:04, Хайман, 19:37, Маклауд, 22:59, Макдевід, 36:51, Раян, 43:28, Ньюджент-Гопкінс, 52:36

У ніч проти середи в Денвері команди довго не запрягали. Уже на шостій хвилині обмінялися шайбами – Кейн реалізував швидку контратаку канадців, а Комфер закинув після передачі Ньюхука. Під кінець періоду ситуація повторилася дзеркально: Маккіннон реалізував момент, уникнувши опіки суперника, а Хайман проштовхнув шайбу з "п'ятака".

Та на першу перерву лідером пішов "Колорадо". За американців закинув "юкі" Макар. У другому періоді перестрілка продовжилася, але цього разу "Евеланш" відповіли чотирма шайбами на два голи "Ойлерз".

За "Колорадо" забивали: Кадрі (зіграв на добиванні в більшості), Рантанен (зняв павутину з лівої дев'ятки), Комфер (підправив постріл Макара від синьої лінії) та Кольяно (реалізував вихід 2 в 1). Голи канадців Маклауда (добив із "п'ятака") та Макдевіда (із середньої дистанції) подарували трохи надії фанам "Едмонтона".

У заключному періоді "Ойлерз" справді зуміли скоротити відставання до мінімуму. Це Раян завершив із кількох метрів затяжну атаку гостей, а Ньюджент-Гопкінс реалізував більшість за 7 хвилин до сирени. "Едмонтон" полетів вперед, тренерський штаб випустив шостого польового, але натомість пропустив у порожні ворота за 22 секунди до кінця від капітана "Колорадо" Ландескуга.

Отже, "Евеланш" повели в серії. Другий фінальний поєдинок відбудеться 3 червня в Денвері. Натомість фінал Східної конференції стартує 2 червня – "Рейнджерс" у Нью-Йорку прийме чинного володаря Кубка Стенлі "Тампа-Бей Лайтнінг".

До слова, фінська збірна здобула "золото" на домашньому чемпіонаті світу з хокею.

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