Найвідоміший у Darknet сайт xDedic створили українці, - кіберполіція

Зловмисники встигли продати більше 70 тис. паролів та логінів віддаленого доступу до серверів з 170 країн світу

Деятельность известного в Darknet ресурса xDedic, позволяющего пользователям продавать и покупать доступ к взломанным серверам, создали и поддерживали 4 граждане Украины. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора Евгений Енин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киберполиции Украины.

Отмечается, что злоумышленники успели продать более 70 тысяч паролей и логинов удаленного доступа к серверам из 170 стран мира.

Документировали преступную группу в рамках совместного досудебного международного расследования между правоохранительными органами Украины и Бельгии, с привлечением коллег из Европола, Евроюста и правоохранителей США.

Работники Национальной полиции установили всех участников преступной группы - граждан Украины, места их нахождения и места хранения компьютерной техники.

В состав группы входили 4 гражданина Украины в возрасте от 27 до 37 лет.

"Они осуществляли массовые вмешательства в работу серверов, принадлежащих государственным и частным компаниям, а также физическим лицам. Путем перебора паролей и логинов (атака bruteforce) злоумышленники получали несанкционированный полный контроль над компьютерами, а затем доступ к конфиденциальной коммерческой информации, на них хранившейся", - говорится в сообщении.

Как сообщается, информацию о "взлоамнных" серверах злоумышленники продавали в специально созданном интернет-магазине xDedic, в "темной" части Интернета.

Информация, которую продавали в этом интернет-магазине, была пригодна для осуществления других хакерских преступных схем, в том числе:

- похищение денег с банковских счетов жертв из-за изменения настроек дистанционного банковского обслуживания;

- промышленный и государственный шпионаж;

- похищение конфиденциальной информации из баз данных (логинов, паролей, номеров кредитных карт, персональных данных физических лиц и т.п.);

- использование взломанных серверов для массовой рассылки компьютерных вирусов через нежелательные сообщения электронной почты;

- блокировка коммерческой и конфиденциальной информации вирусами-вымогателями с целью дальнейшего получения выкупа за разблокировку файлов.

"Доступ посетителей в этот магазин был ограниченным. Чтобы стать его членом, пользователь вносил депозит в 200 долларов, а регистрация происходила только при поручительстве уже зарегистрированных пользователей", - отметили в ведомстве.

В магазине пользователи могли самостоятельно продавать "взломанные доступы" к серверам, покупать их и получать необходимую информацию.

В зависимости от количества информации, стоимость каждого сервера составляла от 0,5 до 150 долларов. Отдельно, через личную переписку, продавали серверы с программным обеспечением для управления налоговыми счетами жертв - стоимостью 10 тысяч долларов за единицу.

Ежегодный доход каждого из организаторов группы насчитывал более 1,2 млн долларов.

Ранее власти Соединенных Штатов обвинили двух украинских хакеров и нескольких трейдеров в краже данных из базы Комиссии по ценным бумагам и биржам США с целью мошенничества.

Их обвиняли в совершении преступления, связанного с предполагаемым вторжением в 2016 году в корпоративную систему хранения SEC. Ее используют госкомпании, управляющие денежными средствами.