Найуспішнішим переговорником із МФВ була Тимошенко, - експерт

Співпрацюючи із міжнародними партнерами, влада передусім повинна відстоювати національні інтереси. Прикладом такої роботи можна вважати діяльність Юлії Тимошенко, зокрема в період її прем’єрства, але аж ніяк не сьогоднішню політику влади.

Про це заявив політичний експерт Дмитро Корнійчук, коментуючи на прес-конференції у Києві інформацію про початок роботи місії МВФ в Україні.

Зокрема він зауважив, що лідер "Батьківщини" ніколи не погодилася б на розпродаж землі та стратегічних підприємств, підвищення тарифів тощо.

"На превеликий жаль, з 2014 року всі наші домовленості з МВФ йшли винятково в обмін на зниження соціальних зобов’язань країни перед людьми. Тому що саме так домовлявся Порошенко, саме так домовляється тепер Зеленський. Але, знову ж таки, в нас є позитивні приклади - ті ж 2008-2009 роки. Кредитна програма, яку брала прем’єр Тимошенко, при якій не підвищувалися тарифи на газ, були збережені всі соціальні зобов’язання перед людьми. Тому все залежить від того, який політик, як домовляється і як при цьому дотримуються національні інтереси країни", - зазначив Корнійчук.

Водночас, на його думку, Тимошенко не лише змогла б домовитися про реструктуризацію боргу та відстрочку виплат, а й зуміла б впоратися із наслідками економічної кризи без додаткових зовнішніх запозичень.

На думку експерта, сьогодні лідер "Батьківщини" - єдиний український політик, який розуміє, як влаштований глобальний світ, і спроможний вести переговори на міжнародній арені, не поступаючись інтересами України.

"Стосовно національної еліти й тих політиків, які взагалі здатні глобально дивитися на світові масштаби для того, щоб у цих розкладах розуміти місце України та проводити міжнародні переговори, де можна було б відстоювати національні інтереси, то таких політиків, якщо чесно, я дуже мало бачу. В Україні я можу назвати тільки Юлію Тимошенко, як того політика, який розуміє як влаштований глобальний світ, розуміє як і де можна домовлятися з дотриманням національних інтересів України", - підсумував експерт.

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