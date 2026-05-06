One UI 8.5 вышла: Samsung добавила обмен файлами с iPhone и предупредила о рисках

Samsung разворачивает финальную версию графической оболочки One UI 8.5 для смартфонов серии Galaxy S25. Обновление базируется на Android 16 и уже доступно пользователям в Южной Корее. Ожидается, что в течение ближайших недель стабильная сборка станет доступной для владельцев флагманов по всему миру.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на SamMobile.
Самым большим сюрпризом стал запуск поддержки AirDrop через Quick Share. По словам разработчиков, это значительно упрощает обмен файлами между устройствами Samsung и Apple.
Кроме того, обновление содержит:
Now Nudge: интеллектуальные подсказки внутри клавиатуры Samsung Keyboard;
Полную кастомизацию: возможность полностью перенастроить "Панель быстрого доступа" (Quick Panel);
Динамический экран блокировки: макет автоматически подстраивается под цвета и композицию обоев пользователя;
Улучшенный DeX: система теперь запоминает размеры окон программ при переключении режимов;
Bluetooth Auracast: возможность транслировать аудио на несколько пар наушников одновременно.
Samsung подтвердила, что в ближайшее время One UI 8.5 получат модели
Поскольку One UI 8.5 переписывает значительную часть кода ОС, компания выпустила специальную инструкцию по подготовке смартфона. Цель - избежать перегрева, появления "зеленых линий" на экране или потери данных.
Samsung рекомендует:
Очистка памяти: убедитесь, что хранилище не заполнено. Декомпрессия файлов требует много свободного места.
Оптимизация батареи: уровень заряда должен быть выше 60%. Лучший вариант - держать устройство на зарядке в течение всего процесса.
Температурный режим: разработчики советуют не начинать обновление, если смартфон горячий после игр или длительного использования камеры. Следует дать ему полностью остыть.
Стабильный Wi-Fi: загрузка пакета на несколько гигабайт через мобильный интернет или нестабильную сеть может привести к повреждению файлов установки.
Обновление приложений: перед переходом на One UI 8.5 обязательно обновите все программы в Galaxy Store и Google Play, чтобы избежать конфликтов совместимости.
Пользователям рекомендуют не игнорировать бэкап важных фото и документов перед нажатием кнопки "Установить", поскольку масштабные обновления системы всегда несут риск критических ошибок.