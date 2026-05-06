One UI 8.5 вышла: Samsung добавила обмен файлами с iPhone и предупредила о рисках

17:19 06.05.2026 Ср
2 мин
Новая прошивка на базе Android 16 получила обновленный дизайн и расширенные возможности кастомизации
Ольга Завада

Samsung разворачивает финальную версию графической оболочки One UI 8.5 для смартфонов серии Galaxy S25. Обновление базируется на Android 16 и уже доступно пользователям в Южной Корее. Ожидается, что в течение ближайших недель стабильная сборка станет доступной для владельцев флагманов по всему миру.

Главные обновления

Самым большим сюрпризом стал запуск поддержки AirDrop через Quick Share. По словам разработчиков, это значительно упрощает обмен файлами между устройствами Samsung и Apple.

Кроме того, обновление содержит:

Now Nudge: интеллектуальные подсказки внутри клавиатуры Samsung Keyboard;

Полную кастомизацию: возможность полностью перенастроить "Панель быстрого доступа" (Quick Panel);

Динамический экран блокировки: макет автоматически подстраивается под цвета и композицию обоев пользователя;

Улучшенный DeX: система теперь запоминает размеры окон программ при переключении режимов;

Bluetooth Auracast: возможность транслировать аудио на несколько пар наушников одновременно.

Какие устройства получат обновления первыми?

Samsung подтвердила, что в ближайшее время One UI 8.5 получат модели

  • Серии Galaxy S25 (включая S25 FE) и Galaxy S24;
  • Складные смартфоны Z Fold 7/6 и Z Flip 7/6;
  • Планшеты Galaxy Tab S11 и Tab S10.

Как не превратить смартфон в "кирпич": предостережение от разработчиков

Поскольку One UI 8.5 переписывает значительную часть кода ОС, компания выпустила специальную инструкцию по подготовке смартфона. Цель - избежать перегрева, появления "зеленых линий" на экране или потери данных.

Samsung рекомендует:

Очистка памяти: убедитесь, что хранилище не заполнено. Декомпрессия файлов требует много свободного места.

Оптимизация батареи: уровень заряда должен быть выше 60%. Лучший вариант - держать устройство на зарядке в течение всего процесса.

Температурный режим: разработчики советуют не начинать обновление, если смартфон горячий после игр или длительного использования камеры. Следует дать ему полностью остыть.

Стабильный Wi-Fi: загрузка пакета на несколько гигабайт через мобильный интернет или нестабильную сеть может привести к повреждению файлов установки.

Обновление приложений: перед переходом на One UI 8.5 обязательно обновите все программы в Galaxy Store и Google Play, чтобы избежать конфликтов совместимости.

Пользователям рекомендуют не игнорировать бэкап важных фото и документов перед нажатием кнопки "Установить", поскольку масштабные обновления системы всегда несут риск критических ошибок.

