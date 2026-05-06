One UI 8.5 вышла: Samsung добавила обмен файлами с iPhone и предупредила о рисках

Главные обновления

Самым большим сюрпризом стал запуск поддержки AirDrop через Quick Share. По словам разработчиков, это значительно упрощает обмен файлами между устройствами Samsung и Apple.

Кроме того, обновление содержит:

Now Nudge: интеллектуальные подсказки внутри клавиатуры Samsung Keyboard;

Полную кастомизацию: возможность полностью перенастроить "Панель быстрого доступа" (Quick Panel);

Динамический экран блокировки: макет автоматически подстраивается под цвета и композицию обоев пользователя;

Улучшенный DeX: система теперь запоминает размеры окон программ при переключении режимов;

Bluetooth Auracast: возможность транслировать аудио на несколько пар наушников одновременно.

Какие устройства получат обновления первыми?

Samsung подтвердила, что в ближайшее время One UI 8.5 получат модели

Серии Galaxy S25 (включая S25 FE) и Galaxy S24;

Складные смартфоны Z Fold 7/6 и Z Flip 7/6;

Планшеты Galaxy Tab S11 и Tab S10.

Как не превратить смартфон в "кирпич": предостережение от разработчиков

Поскольку One UI 8.5 переписывает значительную часть кода ОС, компания выпустила специальную инструкцию по подготовке смартфона. Цель - избежать перегрева, появления "зеленых линий" на экране или потери данных.

Samsung рекомендует:

Очистка памяти: убедитесь, что хранилище не заполнено. Декомпрессия файлов требует много свободного места.

Оптимизация батареи: уровень заряда должен быть выше 60%. Лучший вариант - держать устройство на зарядке в течение всего процесса.

Температурный режим: разработчики советуют не начинать обновление, если смартфон горячий после игр или длительного использования камеры. Следует дать ему полностью остыть.

Стабильный Wi-Fi: загрузка пакета на несколько гигабайт через мобильный интернет или нестабильную сеть может привести к повреждению файлов установки.

Обновление приложений: перед переходом на One UI 8.5 обязательно обновите все программы в Galaxy Store и Google Play, чтобы избежать конфликтов совместимости.

Пользователям рекомендуют не игнорировать бэкап важных фото и документов перед нажатием кнопки "Установить", поскольку масштабные обновления системы всегда несут риск критических ошибок.