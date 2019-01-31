У Samsung розповіли про падіння квартального прибутку

Разом з тим за підсумками року чистий прибуток компанії в 2018-м зріс на 5% у порівнянні з 2017 роком

Чистая прибыль компании Samsung по итогам четвертого квартала 2018 года упала почти на 30%, до 8,5 трлн вон (7,6 млрд долларов) с 12,2 трлн вон годом ранее. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на отчет компании.

Отмечается, что чистая прибыль компании в прошлом году при этом выросла на 5% по сравнению с 2017 годом, до 44,34 трлн вон (39,7 млрд долларов), выручка южнокорейской компании составила 243,77 трлн вон (218,3 млрд долларов) против 239,58 трлн вон (215,2 млрд долларов) годом ранее.

Из отчета также следует, что операционная прибыль компании выросла до 58,89 трлн вон (52,7 млрд долларов), что на 9% выше показателя предыдущего года.

В компании подчеркнули, что на прибыль в четвертом квартале повлияло падение спроса на используемые в смартфонах микросхемы памяти. Также Samsung ожидает снижения выручки по итогам текущего года.

Напомним, летом 2018-го суд Техаса применил штрафные санкции в отношении южнокорейской компании Samsung на 400 миллионов долларов. Компания была признана виновной в нарушении патента Корейского института передовых технологий (KAIST IP US).

Как писало РБК-Украина ранее, в августе 2017 года Samsung опередила Apple по итогам третьего квартала, завершившегося 30 июня.

Добавим, Samsung Electronics также отметила рекордную прибыль во втором квартале 2017 года.