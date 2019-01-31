У Samsung розповіли про падіння квартального прибутку

Фото: Samsung (flickr.comTechStage)

Разом з тим за підсумками року чистий прибуток компанії в 2018-м зріс на 5% у порівнянні з 2017 роком

Чистий прибуток компанії Samsung за підсумками четвертого кварталу 2018 року впав майже на 30%, до 8,5 трлн вон (7,6 млрд доларів) з 12,2 трлн вон роком раніше. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звіт компанії.

Відзначається, що чистий прибуток компанії у минулому році при цьому виріс на 5% у порівнянні з 2017 роком, до 44,34 трлн вон (39,7 млрд доларів), виручка південнокорейської компанії склала 243,77 трлн вон (218,3 млрд доларів) проти 239,58 трлн вон (215,2 млрд доларів) роком раніше.

Із звіту також випливає, що операційний прибуток компанії виріс до 58,89 трлн вон (52,7 млрд доларів), що на 9% вище показника попереднього року.

У компанії підкреслили, що на прибуток у четвертому кварталі вплинуло падіння попиту на використовувані у смартфонах мікросхеми пам'яті. Також Samsung очікує зниження виручки за підсумками поточного року.

Нагадаємо, влітку 2018-го суд Техасу застосував штрафні санкції щодо південнокорейської компанії Samsung на 400 мільйонів доларів. Компанія була визнана винною у порушенні патенту Корейського інституту передових технологій (KAIST IP US).

Як писало РБК-Україна раніше, в серпні 2017 року Samsung випередила Apple за підсумками третього кварталу, що завершився 30 червня.

Додамо, Samsung Electronics також зазначила рекордний прибуток у другому кварталі 2017 року.