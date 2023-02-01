Samsung представил новую линейку флагманов Galaxy S23 (видео)

Как и ожидалось, новинки получили легкое обновление дизайна, но важное обновление платформы.

Представленные три смартфона внешне похожи на своих предшественников - гаджеты серии S22. Однако серия S23 будет конкурировать с iPhone 14 от Apple, вышедшим в сентябре 2022 года.

Диагонали дисплеев устройств от 6,1 до 6,8 дюйма, а емкость батареи - от 3200 до 5000 мАч. Самая дорогая из трех моделей, Galaxy S23 Ultra, имеет 200-мегапиксельный датчик "адаптивного пикселя", позволяющий получить яркие и детализированные снимки в условиях слабого освещения. Кроме того, на устройстве также имеется видеофункция под названием "астрогиперлапс", которая позволяет пользователям делать снимки движения с промежутком времени, например, движения звезд, без какого-либо специального оборудования.

Samsung также рекламировала игровые возможности нового устройства, заявив, что пользователи смогут играть дольше благодаря более мощной батарее. S23 Ultra содержит огромный аккумулятор емкостью 5000 мАч, или миллиампер час.

Компания также представила новую линейку ноутбуков Galaxy Book3, включающую третью модель Ultra с 16-дюймовым дисплеем AMOLED. При этом было представлено программное обеспечение, позволяющее пользователям перетаскивать файлы между ноутбуками и смартфонами. По информации Samsung, пользователи также могут объединить Book3 с планшетами Samsung, чтобы использовать последние в качестве второго экрана.