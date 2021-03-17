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Samsung представив нові середньобюджетні смартфони: характеристики і ціни

Автор: РБК-Україна

Південнокорейська компанія Samsung провела презентацію Galaxy Awesome Unpacked. На ній представили оновлену лінійку смартфонів серії А.

Презентацію гаджетів транслювали на YouTube-каналі Samsung.

Зокрема, сьогодні представили смартфони Galaxy A72 і A52. Від попереднього покоління вони відрізняються наявністю дисплеїв підвищеної плавності, стереодинаміків, захисту від води і камери з оптичним зумом.

Старша модель A72 має 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 90 Гц. В дисплей вбудовано відбитків пальців, а фронтальна камера розташована в невеликому отворі по центру.

Ззаду є квадрокамера з головним модулем на 64 Мп з системою оптичної стабілізації. Смартфон оснащено процесором Snapdragon 720G і батареєю на 5000 мАг.

Galaxy A52 зовні схожий на старшу модель. Але серед ключових відмінностей - дисплей з діагоналлю 6,5 дюйма, наявність версії з 4 ГБ оперативної пам'яті і акумулятор ємністю 4500 мАч.

В Україні ціни на смартфони Galaxy A52 стартують від 9 999 гривень, на A72 - від 12 999 гривень. Крім того, в найближчі дні стартують продажі представленого в лютому Galaxy A32. Його ціна стартує з позначки 6 799 гривень.

Фото: нові смартфони Samsung (samsung.com)

Нагадаємо, в січні Samsung представив лінійку флагманських смартфонів Galaxy S21.

Зазначимо, наступного тижня презентацію нових гаджетів проведе американська Apple.

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