Samsung представив нові середньобюджетні смартфони: характеристики і ціни

Зокрема, сьогодні представили смартфони Galaxy A72 і A52. Від попереднього покоління вони відрізняються наявністю дисплеїв підвищеної плавності, стереодинаміків, захисту від води і камери з оптичним зумом.

Старша модель A72 має 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 90 Гц. В дисплей вбудовано відбитків пальців, а фронтальна камера розташована в невеликому отворі по центру.

Ззаду є квадрокамера з головним модулем на 64 Мп з системою оптичної стабілізації. Смартфон оснащено процесором Snapdragon 720G і батареєю на 5000 мАг.

Galaxy A52 зовні схожий на старшу модель. Але серед ключових відмінностей - дисплей з діагоналлю 6,5 дюйма, наявність версії з 4 ГБ оперативної пам'яті і акумулятор ємністю 4500 мАч.

В Україні ціни на смартфони Galaxy A52 стартують від 9 999 гривень, на A72 - від 12 999 гривень. Крім того, в найближчі дні стартують продажі представленого в лютому Galaxy A32. Його ціна стартує з позначки 6 799 гривень.

Фото: нові смартфони Samsung (samsung.com)