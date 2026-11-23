Что изменится в расположении живых уведомлений?

В действующих версиях One UI панель живых уведомлений расположена слева рядом с часами. В ранней прошивке серии Galaxy S27 ее переместили в верхний центр - в участок вокруг фронтальной камеры.

Набор функций не изменился: по-прежнему в центральной части экрана отображаются обратный отсчет таймера, индикатор включенного фонарика и элементы управления активными задачами.

Как изменится переключение между активностями?

Samsung также изменяет способ переключения между компактными панелями активных оповещений.

Сейчас для этого нужно листать их вверх или вниз, а в тестируемой версии достаточно провести пальцем влево или вправо - без предварительного развертывания панели.

Благодаря этому и расположению панели у фронтальной камеры интерфейс становится еще более похожим на Dynamic Island.

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Что известно о разделе Moment effects и сроках релиза?

В настройках Now Bar появился новый раздел Moment effects. Пока в нем доступен лишь один вариант для загрузки - Sports. Он добавляет анимации в честь голов и побед любимых команд в видах спорта, поддерживаемых Google Sports.

Спортивные анимации Samsung уже показали в бета-версии One UI 9.5. Название Moment effects намекает, что впоследствии могут появиться и другие категории, однако пока они не подтверждены.

Все эти изменения еще разрабатываются, так что до релиза Samsung может их скорректировать.

Ожидается, что первые новые функции получат смартфоны серии Galaxy S27, а впоследствии они станут доступны и на других устройствах с выходом One UI 9.5.