Samsung готовится показать смартфон с тремя экранами: названа дата премьеры
Компания Samsung готовится впервые показать свой долгожданный смартфон с тремя дисплеями. Устройство могут продемонстрировать до конца октября - на полях саммита АТЭС 2025, который стартует 31 октября в Южной Корее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-издание TechRadar, специализирующееся на технологиях.
Как отмечают источники, знакомые с ситуацией, речь не идет о полноценной презентации - смартфон покажут под стеклом, без возможности протестировать его или оценить прочность конструкции. Таким образом, устройство станет скорее технологической витриной, чем готовым продуктом.
Ранее уже появлялись слухи о том, что тройной смартфон Samsung могут впервые показать именно во время саммита АТЭС, и теперь информация получила подтверждение от авторитетного источника.
Инсайдеры предполагали, что премьера состоится в конце сентября, однако этого не произошло. При этом в самой Samsung ранее заявляли, что устройство выйдет до конца года - а значит, времени у компании остается немного.
Пока остается открытым вопрос о старте продаж. По предварительным данным, тройной смартфон появится в продаже не раньше ноября, но будет доступен на глобальном рынке, в отличие от некоторых других моделей-линеек с гибкими экранами.
В прошлом году был выпущен складной Huawei Mate XT (фото: TechRadar)
Что известно о характеристиках
По информации инсайдеров, устройство получит внутренний механизм складывания (с внешним и внутренним экранами), три аккумулятора и флагманский чип Snapdragon 8 Elite.
Ожидается, что цена новинки составит около 3 000 долларов. Для категории экспериментальных смартфонов с гибкими экранами такой ценник вполне предсказуем.
