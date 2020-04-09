Самовільне випалювання трави: Раді пропонують встановити штрафи до 17 тис. гривень

У Верховній раді України з'явився текст законопроекту №3307 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за самовільне випалювання рослинності або її залишків". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зокрема, проектом пропонується внести зміни до статті 771 Кодексу України про адміністративні правопорушення та збільшити у десять разів відповідальність за випалювання без дозволу органів держконтролю у галузі охорони навколишнього природного середовища або з порушенням умов такого дозволу:

стерні

луків

пасовищ

ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю

рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях

газонів у населених пунктах

Також посилюється відповідальність за невжиття особою, яка одержала дозвіл на випалювання зазначеної рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, заходів щодо своєчасного їх гасіння.

Розміри штрафів

Вище зазначені дії тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 гривень) і на посадових осіб - від п’ятиста до семиста таких мінімумів (8500-11900 гривень).

При цьому ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-6800 гривень) і на посадових осіб - від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (11900-17000 гривень).

Нагадаємо, даний законопроект внесли до Ради 6 квітня. Його автори - два нардепи від фракції "Слуга народу".

Як писало РБК-Україна, Міністерство енергетики та захисту довкілля України закликає українців не спалювати суху рослинність.

Зазначимо також, Кабінет міністрів України пропонує посилити відповідальність за самовільне випалювання рослинності. Так, Кабмін передає законопроект на розгляд профільних комітетів Верховної ради.